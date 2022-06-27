طقس الخليج.. رياح بالسعودية مغبر بالبحرين وحار في الإمارات والكويت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 27 يونيو 2022، فى السطور التالية:-

طقس السعودية قال المركز الوطني للأرصاد الجوية المملكة العربية السعودية، إن "حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة، بمشية الله تعالى، تنشط فيه الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على جنوب وجنوب غرب المملكة. في حين لاتزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية. الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والاوسط. حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم الإثنين، حارا نهاراً مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد يصاحبها أمطار خفيفة و احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل غرباً، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: شمالية غربية - جنوبية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، يضطرب صباح اليوم غرباً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:58 و المد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 17:30 الجزر الثاني عند الساعة 07:27 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، يضطرب صباح اليوم الإثنين .. و يحدث المد الأول عند الساعة 09:40 والمد الثاني عند الساعة 19:57والجزر الأول عند الساعة 15:08 والجزر الثاني عند الساعة 03:06 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 30 80 20 دبي 41 33 70 25 الشارقة 42 29 75 25 عجمان 40 32 80 30 أم القيوين 41 28 80 25 رأس الخيمة 42 29 75 30 الفجيرة 38 32 85 40 العين 46 31 60 15 ليوا 45 29 80 15 الرويس 40 28 85 25 السلع 41 29 80 20 دلما 39 31 80 30 طنب الكبرى 38 32 75 35 طنب الصغرى 38 32 75 35 أبو موسى 38 32 75 35 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت إن طقس اليوم، حار إلى مائل للحرارة و يترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 42 كم/ساعة خلال الليل.

أما نهارًا، فهو حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، و درجة الحرارة الصغرى: 30 °ﻡ

وحذر الإدارة قائلة: "من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة."

طقس البحرين



أشارت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إلى أن طقس اليوم حار ومغبر أحيانا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق

وأوضحت أن الرياح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا

أما ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

ودرجة الحرارة العظمى 42 م درجة الحرارة الصغرى 30 م، والرطوبة النسبية العظمى 70 % الرطوبة النسبية الصغرى 15%