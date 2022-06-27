طالب بكلية الطب يصدمه قطار ليموت فى الحال بعد 24 من ظهور نتيجته بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قدم تلفزيون" اليوم السابع " بثا مباشرا من داخل مقابر قرية المشاعلة التابعة لمركز الوكبير بالشرقية، التى شهدت منذ 3 أيام مصرع طالب بالفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان جامعة سيناء، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء محاولته عبور المزلقان من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان المحلج بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول الشاب محمد السمري منصور، 21 سنة، طالب بالفرقة الخامسة كلية طب أسنان جامعة سيناء، مقيم في قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير، جثة هامدة.

وتبين مصرع الشاب أثناء محاولته عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بناحية المحلج بدائرة مركز شرطة أبو كبير، إذ صدمه القطار رقم 183 القادم من الصالحية تجاه مدينة أبو كبير.

وتبين من توقيع الكشف الطبي على الجثة من قبل مفتش الصحة حدوث الوفاة نتيجة كسر بقاع الجمجمة وهبوط حاد في الدورة الدموية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3956 إداري أبو كبير لسنة 2022، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.