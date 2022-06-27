ضبط 250 طربة حشيش بقيمة 2 مليون جنيه في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكثر من 250 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة عدة عناصر إجرامية بالإسكندرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام (عدة عناصر إجرامية) تخصصت فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (أول العامرية – العطارين – ثان المنتزه) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) ،وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العطارين، وبحوزتهما (عدد 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وبحوزتهم (عدد 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,205,000) إثنان مليون ومائتان وخمسة ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمني.