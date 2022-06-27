اليوم السابع
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ضبط شحنة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بقيمة 1.2 مليون جنيه

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:45 م
ضبط شحنة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بقيمة 1.2 مليون جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إحدى البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية يقوم على إدارتها (4 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الترويج والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام – الأمن المركزى) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة .. تم إستهدافهم وضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 13,200 كيلو جرام – 300 جرام لمخدر الشابو – فرد خرطوش عدد من الطلقات – سيارة – 3 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – الأداوت المستخدمة فى التغليف والتقطيع – 2هاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,225,000 مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً).
 
 
 

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