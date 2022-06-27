ضبط شحنة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بقيمة 1.2 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إحدى البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية يقوم على إدارتها (4 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الترويج والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام – الأمن المركزى) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة .. تم إستهدافهم وضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 13,200 كيلو جرام – 300 جرام لمخدر الشابو – فرد خرطوش عدد من الطلقات – سيارة – 3 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – الأداوت المستخدمة فى التغليف والتقطيع – 2هاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,225,000 مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً).
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