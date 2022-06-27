ضبط خامات لتصنيع الهيروين بقيمة 1.6 مليون جنيه بمدينة نصر

كتب محمود عبد الراضى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية "مقيمان بمحافظة القاهرة "أحدهما يحمل جنسية أجنبية وله معلومات جنائية" تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة "الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية" وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.. وبحوزتهما (كمية لبودرة "الكافيين" وزنت 30 كيلو جرام تستخدم فى إعادة تدوير مخدر الهيروين وعقارى "ترامادول، كبتاجون المخدرَين"– كمية لبودر "سودو إفيدرين" وزنت 25 كيلو جرام تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس"الشابو"- كمية من الأقراص المجهولة وزنت 10 كيلو جرام- كمية لبودر الترامادول - 115 قرص لعقار التامول -30 كبسولة مؤثرة لعقار "كميريكا" - 100 قرص مجهولة المصدر - مبلغ مالى– هاتفى محمول - ميزان حساس) بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,662,000 مليون وستمائة وإثنان وستون ألف جنيه تقريباً وتم حبس المتهمين.