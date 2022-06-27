صحافة قطر عن زيارة تميم للقاهرة: علاقات البلدين تشهد نموا وتطورا مستمرا

أ.ش.أ

أكدت صحيفتا "البننسولا" و"الشرق" القطريتان، اليوم الإثنين، الأهمية التي مثلتها زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مصر، في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها، وأوضحتا أن الجولة الخارجية لأمير قطر والتي شملت أيضا رواندا والجزائر أعطت دفعة قوية للعلاقات بين قطر وتلك الدول الثلاث.

من جانبها، ذكرت صحيفة "البننسولا" الناطقة باللغة الإنجليزية - في افتتاحيتها اليوم - أن زيارة أمير قطر لمصر حظيت باهتمام واسع وخاص من مختلف الأوساط المصرية، لما لها من أهمية في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها، لافتة إلى أن العلاقات بين قطر والعديد من دول العالم تشهد نموا وتطورا مستمرا.

وأكدت الصحيفة أن شراكات قطر الاستراتيجية مع العديد من الدول العربية والإفريقية تشهد تطورا مستمرا بفضل الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف، مضيفة أن القادة يعملون على إيجاد أرضية مناسبة لتعزيزها من أجل تحقيق تقارب أكبر على أمل الوصول إلى شراكات على أساس رؤية واستراتيجيات مشتركة.

من جهتها، أكدت "الشرق" - في افتتاحيتها - أن الجولة الخارجية التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي شملت مصر ورواندا والجزائر، حققت نجاحا كبيرا على كافة المستويات، حيث أنها أعطت دفعة قوية للعلاقات بين قطر وتلك الدول الثلاث، موضحة أن تلك الجولات الخارجية أكسبت السياسة القطرية زخما كبيرا وإنجازات مميزة، سواء على صعيد العلاقات والتحالفات والشراكات الثنائية، أو التعاون متعدد الأطراف.