شقيقة نيرة أشرف ترد على مزاعم القاتل: يصرف عليها منين ده ما كانش لاقى ياكل

مصطفي عادل

قالت شقيقة نيرة، إن القاتل قال إنه فعل فعلته ردًا للاعتبار وكيف لنيرة أن لا تتعامل معه، والمحامي سأله أنت عاقل، ورد بأنه في كامل قواه العقلية، مضيفة أن القاتل كان يتواصل معها ويسألها لماذا تسافر نيرة دون إخباره ويتعامل وكأنها ملك له وذلك رغم رفضه لها. وكيف يقول إنه بيصرف عليها منين ده ما كانش لاقى ياكل.

وأوضحت شقيقة نيرة، أن والدها أراد الحديث مع الشاب بهدوء وإخباره أنها لا تريد الزواج في الوقت الحالي، وكانت تعمل في القاهرة ولا تحتاج إلي أحد للإنفاق عليها، وهو يسكن في الإيجار ولا يستطيع أن يصرف عليها.

وتابعت شقيقة نيرة، أن نيرة كانت تنزل للكلية في أوقات الامتحانات فقط، كما أنه لم يجبر على توقيع إيصالات أمانة كما ادعى، وكان يشتم شتائم غير محترمة، مضيفة أنها تريد حق نيرة فالجميع سكت في حياتها ويجب ألا نسكت بعد وفاتها.