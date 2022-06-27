شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، السفينة MARMARA التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6.3 متر وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية من الميناء.
وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التدوال، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة وموجود علي الارصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيدالإثنين، 27 يونيو 2022 03:03 م
موانى بورسعيد
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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، السفينة MARMARA التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6.3 متر وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية من الميناء.
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