سريلانكا ترسل وزيرين إلى روسيا لشراء النفط وسط أزمتها الراهنة

ونقلت صحيفة دايلي نيوز المحلية عن الوزير قوله إن حكومة سريلانكا لم تتخل عن المناقشات مع الحكومة الروسية بشأن هذه المسألة خاصة أن البلاد تعاني من أزمة طاحنة من نقص الوقود.



وكان رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكريميسينجه، قد أعلن بداية الشهر المقبل عن أن بلاده قد تضطر إلى شراء المزيد من النفط من روسيا للتعامل مع أزمة الوقود الحالية.



واعترف ويكرمسينجه بأن الأزمة في سريلانكا كانت من صنعها وحدها حيث ألقى الكثير باللوم على سوء الإدارة الحكومية، والتخفيضات الضريبية الكبيرة في عام 2019، والأخطاء السياسية التي دمرت المحاصيل والهبوط الحاد في السياحة بسبب جائحة فيروس كورونا.