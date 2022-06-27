زيلنسكي يجري محادثات مع زعماء مجموعة السبع الصناعية الكبرى

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أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الاثنين، محادثات عبر تقنية الفيديو مع زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في ثاني أيام قمتهم المنعقدة في قصر إلماو بولاية بافاريا جنوب ألمانيا.



وذكرت صحيفة "الجادريان" البريطانية أن اجتماع زيلينسكي مع زعماء مجموعة السبع لم يٌعرض علنًا، ولكن يمكن رؤيته في صور من الاجتماع يظهر على شاشة تلفاز أمام المائدة المستديرة حيث جلس القادة في مقر انعقاد القمة، لكنه قال في خطابه للشعب الأوكراني إن البلاد بحاجة إلى نظام دفاع جوي قوي وحديث وذي فعالية كاملة ليضمن الحماية الكاملة للبلاد من الصواريخ الروسية.



وقال الرئيس الأوكراني في خطابه: "نتحدث عن هذا كل يوم مع شركائنا"، مضيفًا "هناك بالفعل بعض الاتفاقيات".

وطالب الرئيس الأوكراني مجموعة السبع المجتمعين في ألمانيا ببذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام وتشديد العقوبات على روسيا.



وقال زيلنسكي - خلال كلمته أمام زعماء مجموعة السبع المجتمعين في ألمانيا في قمتهم السنوية أوردتها قناة "فرانس 24 " - " أطالب الدول السبع الكبرى بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات على روسيا".



وبحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني يوضح تفاصيل المحادثات التي أجراها زيلينسكي مع قادة دول مجموعة السبع أوردته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، شدد الرئيس الأوكراني على أهمية منح بلاده صفة المرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.



وقال إن "هذا القرار يعكس بشكل كامل تقدمنا نحو التكامل الأوروبي، وإسهامنا في حماية القيم الأوروبية، التي نتحدث عنها جميعا"، مطالبا بضمانات أمنية لأوكرانيا، حيث أكد أن مثل هذه الضمانات ستمنع في المستقبل نشوب صراعات مماثلة.



وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تحتاج إلى أنظمة دفاع صاروخي حديثة وفعالة تستطيع أن توفر السلام للمدن الأوكرانية البعيدة عن الجبهة، مؤكدا أن هذا يعد أمرا حيويا وسط الهجمات الصاروخية المكثفة من روسيا.



ودعا الرئيس الأوكراني إلى تشديد العقوبات، معربا عن دعمه لخطط فرض قيود قسرية على أسعار صادرات النفط الروسية.



كما ناقش الرئيس الأوكراني أهمية فك حصار صادرات الحبوب الأوكرانية، ومقترحه بشأن أهمية وجود آلية عالمية فعالة من أجل مصادرة الأصول الروسية المجمدة أو المحجوزة، بالإضافة إلى العجز الشهري في موازنة البلاد البالغ 5 مليارات دولار.



يشار إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، أجرى اليوم /الإثنين/، محادثات عبر تقنية الفيديو مع زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في ثاني أيام قمتهم المنعقدة في قصر إلماو بولاية بافاريا جنوب ألمانيا.