اليوم السابع
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رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:00 م
رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين جانب من الإجتماع
دمياط- معتز الشربينى

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عقد اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدورى بالعاملين، بحضور اللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة .

 

بدأ الاجتماع بعرض لأهم أعمال ومهام وانجازات الإدارة العامة لمشروعات الهندسة الكهربائية، والإدارة العامة للإنقاذ السلامة البحرية و الإدارة العامة للأمن .

 

ثم قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم العاملين المتميزين فى إدارات الهيئة المختلفة .

 

وخلال كلمته التى ألقاها على الحضور وجه اللواء بحرى أحمد حواش التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، كما أشاد بجميع العاملين بالإدارات المختلفة على ما يبذلونه من جهد كل فيما يخصه .

 

كما أجرى مناقشات لعدد من الموضوعات التى تهم العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للعمل على تقدم ورفعة شأن الميناء بين الموانئ المصرية.

 
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