رئيس الوزراء اليابانى يعلن فرض عقوبات إضافية على روسيا



وتطرق كيشيدا إلى الوضع في أوكرانيا، وقال إن العالم يقف عند مفترق طرق في التاريخ ويتم اختباره بشأن ما إذا كان يمكنه الحفاظ على النظام الدولي على أساس القواعد.



وأشار إلى أن أطر عمل مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم تتمكن من التعامل مع الوضع الحالي بشكل كاف، مضيفا أن اليابان ستوسع إجراءات تجميد الأصول لتشمل 70 فردا ومنظمة روسية إضافية وستنفذ حظرا على الصادرات لنحو 90 منظمة مرتبطة بالجيش.

وحول برامج كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية، أكد كيشيدا ضرورة تحقيق تفكيك كوريا الشمالية الكامل والقابل للتحقق ولا رجعة فيه لجميع أسلحة الدمار الشامل.