رئيس التنمية الصناعية يستقبل وفد الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية

كتب إسلام سعيد

استقبل محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقر الهيئة صباح اليوم الإثنين، وفد الاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية برئاسة محمد على الكمالي، رئيس الاتحاد ونائب المدير التنفيذى لمؤسسة دبى لتنمية الصناعة والصادرات، واستهدف الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاتحاد لدعم مساعى التكامل الصناعى العربى وتبادل البيانات حول فرص الاستثمار المشتركة مع الدول العربية أعضاء الاتحاد ودعم الصادرات الصناعية العربية، وذلك بحضور السفير عبد المنعم محمد الأمين العام للاتحاد ودكتورة هبة النشرتى مستشار رئيس الهيئة .

وخلال كلمته اكد الزلاط على حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشان تعزيز التعاون الصناعى العربى والاقليمى والمساهمة فى تحقيق التكامل الصناعى العربى وتبادل البيانات فيما يتعلق بفرص الاستثمار المشتركة وفتح قنوات تواصل بين رجال الصناعة المصريين ونظرائهم العرب لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة ومن ثم رفع معدلات الصادرات الصناعية غير البترولية وسد الفجوات الاستيرادية من خلال تحقيق التكامل الصناعى العربى ، مؤكدا على حرص وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الشراكة الصناعية مع الاتحاد العربى .

واكد رئيس الهيئة على اهمية التعاون مع الاتحاد بوصفه تحالفا يهدف فى الاساس لتنمية الصادرات الصناعية العربية والنفاذ إلى الأسواق الدولية، وتنشيط التبادل التجارى العربى البينى فى شتى المجالات الصناعية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاتفاقيات التجارية والصناعية العربية البينية والدولية فى الترويج للصادرات الصناعية العربية، والعمل على زيادة تنمية الصادرات الصناعية العربية وهو ما يتسق مع رؤية الهيئة للنهوض بالقطاع الصناعي

وخلال الاجتماع قام اللواء الزلاط بعرض تقديمى لابرز الخدمات التى تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعى فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية وتخصيص الاراض وإقامة المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة وكذلك جهود الدولة فيما يخص رفع كفاءة المناطق الصناعية.

كما استعرض رئيس الهيئة حزمة الاصلاحات التشريعية والاجرائية التى اتبعتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية ، وماله من اثر كبير فى نجاح مصر رغم ازمة كورونا فى تحقيق مصر 32.3 مليار دولار صادرات غير بترولية خلال عام 2021 بزيادة 60% منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى

وقام رئيس الهيئة بشرح مشروع المدن الصناعية المتخصصة حيث تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة الجلود بالروبيكي، وكذلك مدينة كنوز الجلالة للرخام والجرانيت ومدينة الاثاث بدمياط.

واشار رئيس الهيئة إلى مشروع الميكنة الالكترونية حيث انتهت الهيئة من ميكنة اجراءاتها الكترونيا وتم من خلالها ربط فروع الهيئة بالمقر الرئيسى للتيسير على المستثمرين، كاشفا عن انه يجرى حاليا تحديث وتطوير خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية والتى تمكن المستثمر المحلى والعربى والاجنبى من اى مكان بالعالم بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة .

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الصناعات الاستراتيجية التى تركز عليها الهيئة خلال الفترة القادمة وتعد فرصا واعدة للاستثمار العربى المشترك متطلعا لمساهمة الاتحاد فى الترويج لهذه الفرص .

من جانبه صرح محمد الكمالى رئيس الاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية بان الاتحاد أنشئ فى إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ، مضيفا أن الاجتماع اليوم بمقر الهيئة كمسئولة عن ملف الصناعة بمصر يعزز خطط الاتحاد الهادفة إلى تعزيز التعاون والتكامل الصناعى بين الدول العربية ونقل الخبرات والتجارب الصناعية فى مجال التصنيع والاستفادة من تجربة مصر فى تحقيق التنمية الصناعية ،، مؤكدا على دور الاتحاد فى تبادل المعرفة حول الفرص التجارية والتصديرية للدول العربية، لافتا إلى أن الأسواق العربية ومن بينها مصر ، لاسيما بعد الطفرة الاصلاحية التى شهدها الاقتصاد المصرى مؤخرا ، تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها للتواجد فى الأسواق العالمية.