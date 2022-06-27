اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 09:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دير القديس يحنس القصير يحتفل بتجليس الأنبا ديسقورس.. صور

الإثنين، 27 يونيو 2022 09:22 م
دير القديس يحنس القصير يحتفل بتجليس الأنبا ديسقورس.. صور جانب من الاحتفال
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل دير القديس يحنس القصير، باستقبال وتجليس أسقفه ورئيسه الجديد الأنبا ديسقورس، وذلك بالكاتدرائية الكبرى في الدير، بحضور 16 من أحبار الكنيسة.

وبدأ الاحتفال بصلوات العشية والتجليس وتلاوة تقليد الأسقفية وتوقيع الأحبار الحاضرين عليه.

290567556_336887491966916_3792639431648129599_n
تجليس الانبا ديسقورس 

وتضمن الاحتفال من بعد التجليس عددًا من الكلمات لعدد من الأحبار الحاضرين، ومن ضمنهم نيافة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر والذي كان مشرفًا على الدير قبل سيامة الأسقف الجديد، وكلمة لمجمع رهبان الدير، كما ألقى نيافة الأنبا نيافة كلمة شكر.

وشارك في التجليس من أحبار الكنيسة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (السريان)، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا إيسيذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (البراموس)، والأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس موسى النبي بسيناء، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديرَي القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، والأنبا إغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى، والأنبا جابرييل الأسقف العام بنيو جيرسى الولايات المتحدة.

 

290252469_336887241966941_3066734737297243648_n
 الأنبا ديسقورس 

 

290883638_336887291966936_5407887931936882312_n
 التجليس 

 

290884290_336887201966945_8068334853743828598_n
 جانب من التجليس 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير الانبا يحنس

القديس يحنس القصير



الموضوعات المتعلقة

بعد تدشينه من البابا تواضروس.. تعرف على دير الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين

الأحد، 31 أكتوبر 2021 11:43 ص

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية دير يحنس القصير بطريق العلمين ويفتتح مبنى القلالى

السبت، 30 أكتوبر 2021 03:49 م

أسقف 6 أكتوبر يعلن إجراءات جديدة بدير يحنس القصير بطريق العلمين بشأن كورونا

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:02 م

الكنيسة الأرثوذكسية تعترف بدير "يوحنا يحنس القصير".. وهذه قصته بالصور

الخميس، 04 مارس 2021 10:26 ص

الأقباط يحتفلون بعيد الأنبا "يحنس القصير" صاحب شجرة الطاعة

الخميس، 31 أكتوبر 2019 03:36 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة