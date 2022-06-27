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دار الإفتاء تستطلع الأربعاء هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:00 ص
دار الإفتاء تستطلع الأربعاء هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا استطلاع الهلال - ارشيفية
كتب لؤى على

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تستطلع دار الافتاء المصرية مساء يوم الأربعاء، هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا بعد صلاة المغرب، كما ستعلن المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال يوم الثلاثاء.
 
وأكدت الإفتاء، أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولايتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، ومن المنتظر أن تدعو المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء الثلاثاء، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.
 
وفي العادة يصدر بيان للمحكمة العليا، "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة  وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها، أوالاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".

 


شهر ذى الحجة

دار الافتاء

موعد هلال ذى الحجة

عيد الاضحى المبارك

وقفة عرفات



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