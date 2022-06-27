خالد عبد الغفار يناقش دراسة بشأن تقييم تأثير تغير المناخ على الصحة الإنجابية

كتب ـ وليد عبد السلام

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، «فريدريكا ماير» الممثل القُطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والوفد المرافق لها، لبحث التعاون في القطاع الصحي.