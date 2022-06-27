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حياة كريمة ببنى سويف.. توسعات بمدرستين إعدادى بقرية بهبشين بـ8 ملايين جنيه

الإثنين، 27 يونيو 2022 02:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. توسعات بمدرستين إعدادى بقرية بهبشين بـ8 ملايين جنيه محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ توسعة مدرستين إعدادى بتكلفة تقارب الـ 8 ملايين جنيه، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، إن قرية بهبشين تشهد تنفيذ مشروع توسعات مدرسة الشهيد محمد سعيد يسن الإعدادية بنات بقرية بهبشين، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 3 ملايين و150 ألف جنيه على مساحة إجمالية للموقع 1640 مترا "مساحة المبنى 165 متراً"،والتي تضيف 5 فصول دراسية .

وأضاف على يوسف أن القرية تشهد سير العمل بمشروع توسع مدرسة بهبشين الإعدادية بنين 2، بتكلفة تزيد عن 4 ملايين و600 ألف جنيه، وتضيف 7 فصول، على مساحة 204 أمتار، بجانب إنشاء دورات مياه مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، دورة مياه، مصلى، غرف مدرسين وشبكات ومجالات وكمبيوتر، معمل علوم وتحضير وصالة متعددة أغراض، غرفة طبيب، وذلك ضمن 24 مشروعا يتم تنفيذها في قطاع التعليم و تشمل أعمال إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة لدعم الخدمة في المنظومة التعليمية بقرى المركز.


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