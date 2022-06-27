"حياة كريمة".. انطلاق قافلة جامعة القناة الشاملة لقرية الرياح بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه استمرارًا لمساهمات جامعة قناة السويس ضمن مبادرة حياة كريمة، توجهت قافلة طبية إلى قرية الرياح التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، مؤكدا على حرص الجامعة على المشاركة في كافة المبادرات القومية التى يتبناها ويدعمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعلى رأسها مبادرة القرن "حياة كريمة" التى تتوجه لتقديم خدماتها للحفاظ على صحة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.



أقيمت القافلة بإشراف عام دكتور احمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، هذا وتضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية و قامت بالكشف الطبي علي عدد 378 حالة وصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة لتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفى الجامعي مع عمل الفحوصات اللازمه لهم.



كما شملت القافلة إرشاد زراعي ومناقشة المشكلات التي تواجه المزارعين وحلها، وصرف وتوزيع المبيدات والأدوية عليهم، وعن الطب البيطرى تم الكشف علي الحالات البيطرية الموجودة بالقرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم.



أشرف على تنظيم القافلة المحاسب عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئة والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة البرامج والتخطيط.







جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (2)



جانب من القافلة (3)



جانب من القافلة (4)



جانب من القافلة (5)



