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حياة كريمة.. الشباب والرياضة توجه قافلة رياضية لقرية الطويل بشمال سيناء

الإثنين، 27 يونيو 2022 08:49 ص
حياة كريمة.. الشباب والرياضة توجه قافلة رياضية لقرية الطويل بشمال سيناء حياة كريمة
شمال سيناء - محمد حسين

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وجهت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، قافلة حياة كريمة الرياضية لقرية الطويل شرق مدينة العريش .
 
وأعلنت الشباب والرياضة فى بيان، أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تم توجيه القافلة الرياضية حياة كريمة لقرية الطويل .
 
استفاد من فعاليات القافلة 100 شاب وطليع، وتضمنت مسابقات دوري كرة طائرة وألعاب ترفيهية وألعاب صغيرة وتوزيع تيشرتات .
 
وأكد كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن قوافل حياة كريمة الرياضية متواصلة للوصول لتقديم خدمات رياضية لكل مناطق سيناء، لافتا أنه سبق تنفيذ القافلة بعددا من القرى بنطاق العريش والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء .
 
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