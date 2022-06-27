حملة تموينية مكبرة تضبط 2 طن ونصف أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

الغربيــــة عادل ضرة

شنت الرقابة التجارية بمديرية التموين بالغربية تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية بمركز السنطة من مفتشي الرقابة التجارية، إشراف عيد عبدالله وكيل المديرية وعادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية ضمت في عصويتها محمد فوزي وأحمد فاروق و تامر الأشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

اسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع اعلاف تسمين حيواني لحيازته بقصد البيع شكائر علف تسمين حيواني مجهول المصدرغيرمصحوب بالمستندات ومشتبه في عدم صلاحيته بمخزن غير مرخص تم التحفظ علي كمية قدرها 2 طن و500 كجم علف تسمين.وضبط صاحب محل منظفات لحيازته وعرضه بقصد البيع جراكن صابون سائل مدرج عليها بيان مخالف خاص بالكلور لادخال الغش والتدليس علي جمهورالمستهلكين تم التحفظ على كمية قدرها 600 كيلو صابون.

كما تم ضبط صاحب محل مواد غذائية لحيازته بقصد البيع عبوات خل طعام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته تم التحفظ على كمية قدرها 600 زجاجة خل.و ضبط صاحب محل مواد غذائية وذلك لبيعه سجائربازيد من السعر الرسمي.

حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار من النيابة بشانها .





