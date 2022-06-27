حذف 72 مواطنا من البطاقات التموينية ممن ثبت تعديهم على الأراضى الزراعية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه فى إطار توجهات الدولة المصرية بالحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومى والغذائى للبلاد، وتنفيذا للتوجيهات الصادرة بضرورة الاستمرار فى إزالة أية مخالفات بناء على الأراضى الزراعية التى جرى حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وإيقاف حصول المخالفين على الدعم التموينى وكافة المزايا والمنح الاجتماعية، للقضاء على هذه الظاهرة - فقد تقرر قيام المحافظة بحذف 72 مواطنا من البطاقات التموينية ممن ثبت تعديهم على الأراضى الزراعية وارتكاب مخالفات البناء .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار حملات الإزالة الفورية لكافة مخالفات البناء والتعامل معها بشكل فورى وحاسم سواءً كانت مخالفات بناء على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمرانى وحالات البناء بدون ترخيص ، ومؤكدا على تشديد كافة الإجراءات القانونية حيال تكرار المخالفة .

يأتى هذا فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها مستقبل الأمن الغذائى للبلاد، وفى ظل سعى الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الرئيسية وعلى رأسها القمح باعتباره المحصول الإسترتيجى الأول على مستوى العالم .