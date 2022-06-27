اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 01:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون: قادة مجموعة السبع متحدون وعازمون على مواصلة دعم أوكرانيا

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:28 م
جونسون: قادة مجموعة السبع متحدون وعازمون على مواصلة دعم أوكرانيا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن قادة مجموعة السبع متحدون وعازمون على مواصلة دعم أوكرانيا.

 

وقال جونسون في تصريح خاص لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين، "إن مجموعة السبع يجب أن تستمر في مساعدة الأوكرانيين لإعادة بناء أنفسهم وحماية أنفسهم".. مضيفا: "لا توجد صفقة يستطيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقدها حقا، لذا في ظل هذه الظروف يتعين على مجموعة الدول السبع ومؤيدي أوكرانيا في جميع أنحاء العالم الاستمرار في مساعدة الأوكرانيين في إعادة بناء اقتصادهم، وتصدير حبوبهم وحماية أنفسهم".


ولفت إلى أن الوضع في جنوب شرق أوكرانيا لا يزال صعبا للغاية، لكن أوكرانيا أظهرت قدرة لا تصدق على صد وتغيير الموقف العسكري، على حد تعبيره.


ويناقش قادة مجموعة السبع - خلال القمة المنعقدة في ألمانيا - كيفية معالجة التضخم المرتفع ودرء خطر الركود، وكذلك كيفية مواصلة الضغط على روسيا بشأن عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

 


جونسون

بريطانيا

مجموعة السبع

اوكرانيا

روسيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة