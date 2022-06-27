اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 543 مليون حالة

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:39 م
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 543 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 543 مليونا و642 ألفا و665 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و329 ألفا و161 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 86.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 670 ألفا و229 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات أكثر من 524 ألف حالة.

 


جونز هوبكنز

كورونا

الهند

البرازيل



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