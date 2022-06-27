جودة التعليم تبدأ زيارتها لأول جامعة حكومية مصرية تتقدم للاعتماد

كتب ـ محمود طه حسين

بدأت اليوم اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق - وأمين عام اتحاد الجامعات العربية بأول زيارة ميدانية لها لجامعة المنصورة، كأول جامعة مصرية حكومية تتقدم للاعتماد منذ تأسيس الهيئة.

وتقوم اللجنة خلال زيارتها التي تستمر ثلاثة أيام (27 – 29 يونيو 2022) بالوقوف على مدى استيفاء الجامعة لكافة شروط التقدم للاعتماد كمؤسسة جامعية حكومية.

قالت الهيئة فى بيان لها: تأتي الزيارة الميدانية، عقب الزيارة الافتراضية التي تمت بين فريق المراجعة الخارجية وجامعة المنصورة ليومين متتالين ( 12- 13 يونيو الجاري ). وتقوم لجنة المراجعة الخارجية خلال زيارتها لجامعة المنصورة بالاطلاع على كافة الملفات المؤهلة للاعتماد، وتفقد كافة المنشآت والمراكز والبنية التكنولوجية للجامعة.

وحول زيارة لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تكتسب خصوصيتها من كون جامعة المنصورة هي أول جامعة حكومية مصرية تتقدم للاعتماد المؤسسي، صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بأن حرص جامعة المنصورة على الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، يعد تمهيدا لتبوئها لمكانة متقدمة إقليميا ودوليا.

واختتمت رئيس هيئة الجودة تصريحاتها، بأنها تأمل أن يكون تقدم جامعة المنصورة للاعتماد المؤسسي، بداية حقيقية لتقدم أكثر من جامعة مصرية للاعتماد سواء حكومية أو خاصة، لأن اعتماد الجامعات يعكس تطور مؤسسات التعليم العالي في مصر وينقلها لساحات المنافسة الإقليمية والدولية، بما يساهم في الارتقاء بجودة الفاعلية التعليمية والبحثية بمصر.

جدير بالذكر، أن تقدم جامعة المنصورة للاعتماد المؤسسي يواكب احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لانشائها.