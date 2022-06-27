جراحة نادرة لسيدة تعانى من كسر بالعنق التشريحى للكتف فى مستشفى حورس بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء قسم جراحة العظام بمستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى إجراء جراحة نادرة لسيدة تعاني من كسر بالعنق التشريحي لمفصل الكتف مع تفتت برأس المفصل وخلع أمامي لذات المفصل، حيث حضرت المريضة إلى قسم الطوارئ، وبعد الفحص وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تبين وجود كسر بالعنق التشريحي لمفصل الكتف مع تفتت برأس المفصل وخلع أمامي لذات المفصل.

ونجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بالمستشفى في تثبيت للكسور بواسطة شريحة ومسامير، كما تم رد الخلع وإعادة الكتف إلى وضعه الطبيعي، وتم إجراء العملية بنجاح و بدون حدوث أى مضاعفات، وتم خروج المريضة من المستشفى بصحة جيدة للمتابعة بالعيادات الخارجية بالمستشفى.

وقام بإجراء العملية كلاً من الدكتور أحمد محمد إبراهيم أخصائي جراحة العظام بالمستشفى، والدكتور بولا عادل أخصائي جراحة العظام بالمستشفى، وبمشاركة طاقم التخدير بالمستشفى الدكتور محمد شاهين إستشاري التخدير، وبمشاركة طاقم تمريض العمليات الممرض أحمد محمد، وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل و بنسبة مساهمة 300 جنية فقط سددها المنتفع.

وفى نفس السياق صرح الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه استمراراً لسلسلة نجاحات قسم عظام الأطفال بمستشفى حورس التخصصى بأرمنت بالأقصر، حقق الأطباء نجاح جديد بإجراء عملية رد خلع مفصل حوض ولادى لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات كانت تعاني من عرج وصعوبة في المشى.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق لـ"اليوم السابع"، أنه حضرت الطفلة إلى عيادة عظام الأطفال والتشوهات وتم تشخيص الحالة واتخاذ القرار الطبي بالتدخل جراحياً، حيث قام الأطباء بإجراء رد للخلع مع عمل شق عظمى للتجويف الحقى واستخدام رقعة عظمية مع شق عظمى بأعلى عظمة الفخذ وتثبيته بشريحة ومسامير، وتماثلت الطفلة للشفاء وخروجها من من المستشفى للمتابعة مع قسم العلاج الطبيعى بالمستشفى.