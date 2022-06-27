اليوم السابع
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جامعة الوادي الجديد: إنشاء مركز خدمة للطلاب ذوي الهمم بدعم هيئة الأميدست

الإثنين، 27 يونيو 2022 01:42 م
جامعة الوادي الجديد: إنشاء مركز خدمة للطلاب ذوي الهمم بدعم هيئة الأميدست جانب من الحدث
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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وقع  الدكتور عبد العزيز طنطاوى - رئيس جامعة الوادى الجديد ، والدكتورة كوينسي ديرمودي - مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ،برتوكول مع هيئة أمديست "Amideast" وبرنامج الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، وذلك لإنشاء مركز خدمة لطلاب ذوي الهمم بالجامعة.

وقال طنطاوي أن مشروع إنشاء مركز خدمة لطلاب ذوي الإعاقة (البصرية ،السمعية والحركية) بجامعة الوادي الجديد يأتى ضمن خمس عشرة جامعة حكومية تم إختيارها لإنشاء مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات ،بالإضافة إلي أنه تم تخصيص مقر لإنشاء المركز بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 على طريق الخارجة أسيوط .

وعقب توقيع البرتوكول قدم رئيس الجامعة الشكر للدكتورة كوينسي ديرمودي  مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على دورهم الرائد فى خدمة ذوى الهمم بالجامعات المصرية.

جانب من الحدث (1)
جانب من الحدث (1)

 

جانب من الحدث (2)
جانب من الحدث (2)

 

 

جانب من الحدث (3)
جانب من الحدث (3)

 


 




 


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