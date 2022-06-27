توريد 93 ألف طن قمح إلى الصوامع والبناكر منذ بداية موسم التوريد بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جميع المديريات المسئولة عن عملية حصاد وتوريد الأقماح بالمحافظة اتخذت كافة التدابير، لحصاد وتوريد الأقماح بشكل فعال يضمن الحصول على أكبر كميات ممكنة من الأقماح هذا العام، والحفاظ على كل حبة قمح تصل إلى الصوامع والشون، وتسهيل الإجراءات على الموردين، لافتا إلى أنه تم التأكيد على إعداد تقرير مفصل بمؤشرات توريد الأقماح.

وأوضح المحافظ، أنه يتابع عن كثب مع مديرية التموين برئاسة محمد سعد الله مدير المديرية لتوريد الأقماح إلى الصوامع، وناشد المزارعين للالتزام بتوريد القمح للصوامع منعًا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

من جانبه أشار محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية أن إجمالى ما تم توريده حتى اليوم من اقماح إلى الصوامع بالمحافظة بلغ نحو 93 ألف طن فى 7 صوامع وبناكر (بنكر السلام- صومعة السلام- صومعة برج العرب- صومعة مريوط- صومعة المتحدة- بنكر شمال القاهرة – بنكر جنوب القاهرة ) لافتا إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.