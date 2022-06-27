توريد 168 ألف و651 طن قمح إلى 30 شونة وصومعة بأسيوط.. صور

أسيوط - ماهر البهنساوي

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، توريد 168 ألف و 651 طن من محصول القمح المحلي الموردة حتى الآن إلى 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة ، لافتاً إلى استمرار استلام الأقماح بكافة الأماكن حتى يوم30 أغسطس 2022 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز وذلك بمتوسط انتاجية الفدان تصل إلى 18 أردب للفدان مشيراً إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح في الشون.



وأضاف محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات والحرص على تنفيذ عمليات التوريد في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك والعمل على زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي فضلاً عن حصول المزارعين والموردين والتجار على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردب يتم توريدها مشيراً إلى المتابعة اليومية لأعمال توريد القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للقرى والنجوع والصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لأعمال توريد المحصول والحفاظ على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي.



وأضافت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه قد وصل إلى الشون والصوامع حتى اليوم 168 ألف و 651 طن و 306 كيلو من الأقماح المحلية حيث استقبل البنك الزراعي المصري محصول القمح بكميات تصل إلى 79620 طن و 69 كيلوجرام ، والشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) 31282 طن و 916 كيلوجرام أما المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 47657 طن و 131 كيلوجرام وشركة الوحدة لطحن الغلال 8058 طن و 500 كيلو جرام ، وإنتاج التقاوي وشركات منتجة 2032طن و 690 كيلوجرام مشيرة إلى تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.



وأوضح المهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن تم تنفيذ للخطة التي تم وضعها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم لافتاً إلى وجود حوافز ودعم مادي للمزارعين والموردين بحيث يتم تسليمهم مستحقاتهم المالية أولاً بأول موضحاً أن سعر الأردب قد بلغ 885 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.



يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



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توريد القمح (2)



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توريد القمح بأسيوط (1)



توريد القمح بأسيوط (2)



