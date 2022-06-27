تنفيذ 19 قرار إزالة للطواحين والكسارات المخالفة بالمنطقة الصناعية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت أجهزة محافظة أسوان، اليوم، الاثنين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية جهودها لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب ، مع التصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الإعتداء عليها والحد من إستنزافها.

وفى هذا الإطار أوضح المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأنه طبقاً لتعليمات اللواء أشرف عطية بالتعامل الفورى والسريع مع أى مخالفات تتعلق بطواحين وكسارات الذهب للحفاظ فقد تم تنظيم حملة مكبرة بمحيط وأطراف المنطقة الصناعية بالعلاقى إستهدفت تنفيذ 19 قرار إزالة بمساحة 15 ألف و 300 م2 شملت إزالة طواحين وكسارات الذهب.

وأوضح، بأن الحملة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بتشكيلات مختلفة ، وكذا الأدوات والمعدات الثقيلة.





تنفيذ 19 قرار إزالة لطواحين وكسارات الذهب المخالفة بالمنطقة الصناعية (1)



تنفيذ 19 قرار إزالة لطواحين وكسارات الذهب المخالفة بالمنطقة الصناعية (2)



تنفيذ 19 قرار إزالة لطواحين وكسارات الذهب المخالفة بالمنطقة الصناعية (3)



جانب من الإزالات (1)



جانب من الإزالات (2)



جانب من الإزالات (3)



