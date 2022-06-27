تنفيذ إزالة فى المهد بأرض زراعية ورفع 30 طن مخلفات بمدينة الزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ رجال مجلس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أعمال إزالة فى المهد على مساحة 175 متر عبارة عن تعدى على أرض زراعية بجوار الكتلة السكانية داخل مدينة الزينية بنجع الشيخ إبراهيم، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال المتابعة المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات.



وتم تنفيذ حملة إزالة البناء المخالف فى المهد فى نجح الشيخ إبراهيم بالمدينة، بحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، ومحمد سعدي مسؤول الإدارة الهندسية، والمهندس سمير حلمي مدير حماية الأراضي الزراعية بالمركز، والمهندس عبد الرسول محمود رئيس الوحدة الزراعية بالمدينة .



وفى سياق متصل في ضوء تنفيذ تعليمات العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بتكليف إدارة المتابعة الميدانية بتنفيذ حملة مكبرة بنطاق مركز ومدينة الزينية والقرى التابعة له لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر العام والجمالي للمدينة والقرى قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بحملة نظافة داخل القرية وتم رفع 30 طن من مخلفات الرى، وقاد الحملة مصطفى إبراهيم رئيس القرية، وعماد أنور محمد سكرتير القرية، وشعبان طايع مدير المتابعة الميدانية بالمركز.



فيما شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عودة فعاليات اليوم المفتوح الأسبوعى لمناقشة مشكلات المواطنين، حيث تم بحضور العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنعقاد اليوم المفتوح داخل ديوان عام المركز، ومناقشة تأهيل وتبطين الترع بالقرى، ومشروع الصرف الصحى وعدد من الملفات الهامة، كما تم مناقشة أسباب تأخير التشغيل التجريبي لمشروع الصرف داخل المركز، حيث أفادت المهندسة رقيه حماد رئيس هيئة الصرف الصحي بالأقصر، أنه تم الإنتهاء من إجراءات عداية السكة الحديد وتم وصول المواسير الخاصة بها، وجاري التنسيق للإحضار ماكينة الدفع النفقي، وجاري إتخاذ الإجراءات فى محطات الصرف بالنسبة لمحطة الشاعر ،كما وعدت المهندسة رقيه بالحضور لاجتماع جديد لتحديد مواعيد محددة للشركات للانتهاء من مشروع الصرف الصحي للمركز.



تنفيذ إزالة فى المهد بأرض زراعية ورفع 30 طن من مخلفات الرى (1)



تنفيذ إزالة فى المهد بأرض زراعية ورفع 30 طن من مخلفات الرى (2)



تنفيذ إزالة فى المهد بأرض زراعية ورفع 30 طن من مخلفات الرى (3)



تنفيذ إزالة فى المهد بأرض زراعية ورفع 30 طن من مخلفات الرى (4)



تنفيذ إزالة فى المهد بأرض زراعية ورفع 30 طن من مخلفات الرى (5)







