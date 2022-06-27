تكنولوجيا العملات المشفرة تنقذ "الماركات العالمية".. "‏CNN‏" تكشف التفاصيل

تمثل المنتجات المقلدة مشكلة كبيرة للمصممين في جميع أنحاء العالم فقد خسرت العلامات التجارية الفاخرة ما قيمته 98 مليار دولار بسبب مبيعات المنتجات المقلدة في عام 2017 وحده.
تتجه بعض العلامات التجارية الآن إلى التكنولوجيا لحماية منتجاتها وقيمة علامتها التجارية والمستهلكين، فعلى الرغم من التنافس اتحدت 3 من اكبر العلامات التجارية العالمية في ابريل 2021 وأسسوا Aura Blockchain Consortium ، وهي منصة غير ربحية تخلق "توأم رقمي" لمنتجات المصممين، وهي نفس التقنية التي تدعم العملات المشفرة، والتي انهارت أسعارها مؤخرًا.
بحسب شبكة سي ان ان، قالت دانييلا أوت، الأمينة العامة لـ Aura Blockchain Consortium إن "بلوك تشين" هي تقنية سريعة الحركة ومعقدة حقًا".
حتى الآن، تستخدم أكثر من 20 علامة تجارية برنامج Aura ، مع أكثر من 17 مليون منتج مسجل على المنصة، بحسب أوت.
تقول أوت إن هذا سيمنح المستهلكين مستوى أعلى من الإثبات والحماية من خلال العمل كشهادة مصادقة رقمية، وتضيف أن التوائم الرقمية ستوفر مزيد من التاكد من أصل المنتج، مما يعزز "إمكانية التتبع والثقة".
رغم ذلك، فإن blockchain له حدوده، فالمعلومات موثوقة فقط على قدر الشخص الذي يدخلها، كما تقول أوت، وتحذر من أنه "إذا لم يكن للعلامة التجارية علاقة جيدة مع المورد، فإن بلوك تشين لن تساعد."
وتستخدم ماركات الأزياء الأخرى أيضًا أدوات بلوك تشين، حيث يمكن أن يكون إنشاء هوية رقمية مهمة لبائعي السلع الفاخرة المستعملة، وهو سوق سريع النمو.
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