تقرير حكومي أسترالي يكشف تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال 2021

كتبت: هناء أبو العز

كشف تقرير أصدرته الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، النقاب عن تزايد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أستراليا خلال عام 2021.

وأوضح التقرير أن أستراليا أنتجت 488 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2021، مقابل 9ر483 مليون طن خلال عام 2020، أي بزيادة نسبتها 8ر0%، مشيرا إلى أن انبعاثات هذه الغازات من قطاع الكهرباء انخفضت بنسبة 2ر4% نظرا لتزايد استخدام الطاقة المتجددة، ولكن الانبعاثات تزايدت في قطاع النقل من جراء تزايد السفر، وأنها تزايدت أيضا في القطاع الزراعي بنسبة 2ر4%.

من جانبه، علق وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين على التقرير بالقول إن هذه البيانات تعكس فشل السياسة المتعلقة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وإن هذا الفشل من شأنه تقويض الخطوات التي كان قد تم اتخاذها لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري خلال السنوات الأخيرة عن طريق تزايد استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء.

وأضاف الوزير الأسترالي - في بيان - أن انتهاج سياسة صائبة بشأن المناخ والطاقة يؤدى إلى انتهاج سياسة اقتصادية صائبة.

يذكر أن الحكومة الأسترالية الجديدة كانت قد تعهدت بعد توليها السلطة بالعمل من أجل خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 43% بحلول عام 2030.