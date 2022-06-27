تفاصيل مقتل عنصر إجرامى متورط فى قتل ضابط بقنا

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل مقتل عنصر إجرامى، فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بتاريخ (16) يونيه الجارى بمقتل أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمديرية أمن قنا وصدور قرار النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبا الواقعة (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - سبق اتهامه فى عدد (19) قضية أبرزها "سرقة – سلاح"، وشقيقه "عامل")، وتمكن الأجهزة الأمنية بتاريخ (18) الجارى من تحديد مكان اختباء المتهمين بمنزل نجل عمومتهما (مُسجل جنائى)، وحال استهدافهما واستشعارهما باقتراب القوات قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل، مما أسفر ذلك عن استشهاد العقيد محمد جمال نصارى محمد "من قوة مديرية أمن قنا".

بتاريخ (27) الجارى نجح رجال الأمن بإشراف اللواء علاء سليم فى تحديد مكان اختباء العنصر الإجرامى شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة أبو تشت، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه، وعثر بجواره على (بندقية ألية - 4 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض - 4هواتف محمولة - مبلغ مالى - أداة تعاطى مخدر الشابو- كمية من مسحوق الشابو المخدر).

كما أمكن ضبط باقى المتهمين (3 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية").