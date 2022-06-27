اليوم السابع
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تعيين الشيخ محمد سعد مديرا لمنطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:16 م
تعيين الشيخ محمد سعد مديرا لمنطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية محمد سعد مديرا لمنطقة شمال سيناء الأزهرية
شمال سيناء - محمد حسين

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أصدر الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف قرارا بتعيين الشيخ محمد سعد يوسف خضر مديرا عاما للمنطقة للعلوم الشرعية والعربية لمنطقه شمال سيناء الأزهرية ندبا خلفا للشيخ محسن ابو القاسم بعد إحالته للمعاش .

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية ، ان  الشيخ  محمد سعد يوسف خضر بدأ حياته الوظيفية ، معلم بالأزهر بالتعليم الابتدائى ثم بالتعليم الاعدادى ثم التعليم الثانوى معلم لغة عربية وتدرج  فى الترقيات حتى حصل على كبير معلمين.

 وانتقل للعمل بإدارة الامتحانات بالمنطقة منذ عام 2017 حتى تاريخ صدور قرار  ندبه مديرا عاما للمنطقة للعلوم الشرعية والعربية .





 


شمال سيناء

الازهر الشريف

سيناء



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