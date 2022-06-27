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تعليم القاهرة تعلن رابط ومواعيد التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد

الإثنين، 27 يونيو 2022 08:05 م
تعليم القاهرة تعلن رابط ومواعيد التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد مدارس - صورة أرشيفية
كتب: محمود طه حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط التحويل بين المدارس للعام الدراسى المقبل، مؤكدة أنه سيتم فتح باب التحويل بداية من يوم الجمعة 1 يوليو المقبل.

 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فى خطاب ، أنه سيتم تفعيل الخدمة الألكترونية للتحويلات بين التلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن محافظات القاهرة للعام الدراسى 2022/2023 وذلك على

هذا الرابط بداية من يوم الجمعة 1 يوليو 2022

.

 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات المتميزة لغات بداية من kg2 رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوى.

 

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، للتعامل مع البرنامج الخاص بذلك فقد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية (باسورد) وعدد 2 فيديو شرح توضيحى من قبل لمسئولى المعلومات للإدارات التعليمية ليقوموا بالشرح والدعم الفنى للجنة المشكلة من قبل الادارات التعليمية، وأن التحويل الورقى مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقد.


التربية والتعليم

التحويل بين المدارس

تحويلات الطلاب بين المدارس

التحويل للمدارس الرسمية لغات



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