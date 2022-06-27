تعليم السويس تكرم الطلاب الفائزين بالمسابقة الدولية للروبوتات بأمريكا.. صور

كتب: محمود طه حسين

كرما محمود القول وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس والدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالسويس الطلاب الذين فازوا بالمركز الثالث عالميا كأفضل scoring teams لأول مرة بالمسابقة الدولية للربوتات بجامعة ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم من خلال كلمته الشكر لجميع من شارك فى هذا العمل ورفع اسم مصر عالميا والذين بذلوا جهدا كبيرا وكانوا على قلب رجل واحد، موضحا أن تعليم السويس يهتم بإعداد جيل على دراية بأهم متطلبات العصر ومواكبة التطور التكنولوجى.

وفى نهاية حفل التكريم كرم جميع الطلاب والمشرفين المشاركين فى المسابقة.



جانب من حفل التكريم



حفل التكريم



تكريم الطلاب