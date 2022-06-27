"تعليم أسوان" تشارك بنشر الوعى السياحى لدى الطلاب.. صور

نفذت مديرية التربية والتعليم بأسوان، برنامجًا تثقيفيًا لنشر ورفع الوعى السياحى لدى الطلاب، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

واستهدف البرنامح كمرحلة أولى عدد 60 طالبا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، حيث تمت زيارة متحف النوبة والمسلة الناقصة، أعقبها ندوة تثقيفية بقاعة خوفو بفندق توليب حول السياحة وأهميتها ودورها فى الدخل القومى وأبرز الأماكن السياحية بمصر بشكل عام وأسوان بشكل خاص ودورنا نحو تنشيط السياحة وكيف أكون سفير سياحى لبلدى بالشكل اللائق.

وحاضر في هذه الندوة عبد الحكيم حسين مدير عام مكتب تنشيط السياحة بأسوان وعزة عبدالرحمن مسئول الأثار، وشهد الندوة عبد الرازق محمد مندوب المحافظة وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية وسلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية.

وجدير بالذكر أن البرنامج تم تنفيذه فى إطار الشراكة بين مديرية التربية والتعليم ومكتب تنشيط السياحة بأسوان وتحت مظلة الأنشطة الصيفية.