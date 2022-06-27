تعطل حركة المرور بطريق "بنها- المنصورة" بسبب حادث تصادم سيارتين بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تعطلت الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة، أمام قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز شرطة كفر شكر، إثر تصادم سيارتين نقل ثقيل وأخرى نصف نقل، اتجاه المنصورة، وأسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما للمستشفى، فيما قام رجال المرور بالقليوبية، بإعادة الحركة المرورية على الطريق بعد رفع وتجنيب السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل وأخرى نصف نقل بطريق بنها المنصورة أمام قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز شرطة كفر شكر.



على الفور انتقل رجال المرور والأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل وأخرى نصف نقل بطريق بنها المنصورة أمام قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى.



فيما تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق أمام المسافرين، وذلك بعد رفع وتجنيب السيارتين المتسببين بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.