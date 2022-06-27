تعرف على ماركات السيارات الأكثر ترخيصا خلال مايو 2022

كتبت : امانى سمير

كشف آخر تقرير صادرعن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو المنصرم من العام الجاري 2022 ، عن حصد ماركة شيفورولية المركز الأول في الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 2212 .

وجاء فى المركز الثانى ماركة شيرى بواقع 1730 ، أما المركز الثالث كان من نصيب ماركة نيسان بواقع 1516 ، والمركز الرابع ماركة تويوتا بواقع 1283 .

وفى المركز الخامس جاءت ماركة سوزوكى بواقع 1277 ، وفى المركز السادس ماركة إم جى 1055 سيارة ، وفى المركز السابع ماركة هيونداى بواقع 781 ، وفى المركز الثامن ماركة كيا بعدد 629 ، وفى المركز التاسع ماركة رينو بعدد مركبات 568 ، وفى المركز العاشر ماركة أوبل بعدد 412 سيارة.