اليوم السابع
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تعرف على ماركات السيارات الأكثر ترخيصا خلال مايو 2022

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:08 م
تعرف على ماركات السيارات الأكثر ترخيصا خلال مايو 2022 صورة أرشيفية للسيارات
كتبت : امانى سمير

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كشف آخر تقرير صادرعن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو المنصرم من العام الجاري  2022 ، عن حصد ماركة شيفورولية المركز الأول في الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 2212 .

وجاء فى المركز الثانى ماركة  شيرى بواقع  1730 ، أما  المركز الثالث كان من نصيب ماركة نيسان بواقع  1516 ، والمركز الرابع  ماركة تويوتا بواقع  1283 .

وفى المركز الخامس جاءت ماركة سوزوكى بواقع  1277 ،  وفى المركز السادس  ماركة إم جى  1055 سيارة ،  وفى المركز السابع ماركة هيونداى بواقع  781 ، وفى المركز الثامن ماركة كيا  بعدد 629 ، وفى المركز التاسع ماركة رينو بعدد مركبات 568 ، وفى المركز العاشر ماركة أوبل بعدد 412 سيارة.


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