تعرف على المشروعات القومية المنتهية فى سوهاج بـ21 مليارًا و811 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

تعد محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى شهدت تطويرا واهتماما غير مسبوق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من خلال مشروعات متنوعة فى كافة المجلات، تم الانتهاء منها منذ عام 2014 بتكلفة بلغت 21 مليارا و811 مليون جنيه، بإجمالى 1485 مشروعا فى الطرق والكبارى والتعليم والمجتمعات العمرانية مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطاقة والطب البيطرى والتموين والرى والزراعة والصحة والإسكان وجهاز التعمير والشباب والرياضة والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول المشروعات التى تم الانتهاء منها فى عهد الرئيس السيسى رئيس الجمهورية فى كافة القطاعات تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 - الطرق والكبارى 22 مشروع طرق بتكلفة 3542.237 مليون جنيه 314 مشروع رصف بتكلفة 964.16 مليون جنيه.

2 - المجتمعات العمرانية الجديد 80 مشروعا بسوهاج الجديدة بتكلفة 3381.569 مليون جنيه 32 مشروع بأخميم الجديدة بتكلفة 451.96 مليون جنيه.

3 - التعليم 434مشروع بتكلفة 2856.5 مليون جنيه.

4 - مياه الشرب والصرف الصحى مشروعات تابعة للهيئة ومشرعات تابعة الشركة 49 مشروعا بتكلفة 2543.889 مليون جنيه.

5 - الكهرباء والطاقة 6 مشروعات نقل بتكلفة 1615.2 مليون جنيها و25 مشروع توزيع بتكلفة 57.75 مليون جنيه.

6 - الطب البيطرى تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 34 وحدة بيطرية بتكلفة 13.38 مليون جنيه.

7 - التموين 8 مراكز خدمة + 3 ادارات تموين بتكلفة 5.3 مليون جنيها تكلفة الإدارات أما المراكز تكلفتها عن طريق الوزارة.

8 - الرى 145 مشروعا بتكلفة 495.17 مليون جنيه.

9 -- الصحة 79 مشروعا بتكلفة 11868 مليون جنيه.

10 - الاسكان 78 مشروعا بتكلفة 3932 مليون جنيه.

11 - جهاز التعمير 5 0 مشروعا بتكلفة 492.201 مليون جنيه.

12 - الشباب والرياضة 79 مشروعا بتكلفة 115.438 مليون جنيه.

13 - التعليم العالى 9 مشروعا بتكلفة 350.5 مليون جنيه.

14 - التضامن الاجتماعى 36 مشروعا بتكلفة 24.257 مليون جنيه.