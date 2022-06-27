تجديد حبس المتهم بقتل جاره فى مشاجرة بالإسماعيلية 15 يوما

جددت نيابة الإسماعيلية حبس المتهم، بقتل جاره، فى مشاجرة بينهما وقعت الأربعاء، الماضى بشارع السبع بنات بمنطقة المحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية، لخلافات بينهما،15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وعرضه على النيابة العامة وسماع أقواله، واعترافه بقتل جاره خلال مشاجرة بينهما، باستخدام الأسلحة البيضاء.

كان قد أقدم شاب فى الأربعينات من عمره على قتل شاب فى الأربعينات من عمره فى مشاجرة بينهما بمنطقة المحطة الجديدة دائرة قسم أول بمدينة الإسماعيلية، على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل الضحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف وهو فى طريقه للمستشفى، متأثرًا بإصابته بجرح غائر فى الرقبة وفتح بالبطن من أسفل الكتف حتى أسفل البطن.

كان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة بين شاب يدعى محمد عبد الفتاح وشقيقه متولى عبد الفتاح، مع شاب آخر يدعى أحمد العراقى، بسبب خلافات سابقة بينهم، قام خلالها الأول بتسديد طعنات فى مناطق مختلفة للعراقى، رد فيها الأخير بتسديد طعنات للأول.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتم نقل الضحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف وهو فى طريقه للمستسفى، متأثرًا بإصابته بجرح غائر فى الرقبة وفتح بالبطن من أسفل الكتف حتى أسفل البطن.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم عرض المتهم على النيابة العامة، وعقب سماع أقوله واعترافاته بقتل بارتكابه الجريمة، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات جددت 15 يوما.

فى سياق أخر قررت النيابة العامة حبس متهم بالاتجار فى المخدرات 4ايام على ذمة التحقيق ضبط بحوزته 250 طربة من مخدر الحشيش بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت، فى ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية "مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية" تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه بالقرب من مسكنه.. وبحوزته (عدد 250 إسطوانة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام –مبلغ مالى– هاتف محمول).