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تأجيل محاكمة المتهمين بخلية السلام لجلسة 25 يوليو

الإثنين، 27 يونيو 2022 01:35 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية السلام لجلسة 25 يوليو المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل محاكمة 23 متهما، لاتهامهم بنشر اخبار كاذبة بالسلام لجلسة 25 يوليو للاطلاع.

واستجوبت النيابة العامة أحد المحبوسين بالقسم -في حضور محاميه- فأقرَّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلالَ زيارته بالقسم ليتواصل ذويه معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنيٍّ من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى في مخططٍ الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير.

 
 

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