بِدء المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من برنامج سفراء الوعى بالإسماعيلية

بدأت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، تحت إشراف مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أُمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية؛ اختبارات قبول الدفعة الثانية لسفراء الوعى والذى يتم تنفيذه للمرة الثانية بالإسماعيلية ويضم محافظات القناة (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد) وشمال وجنوب سيناء.

و من جانبها صرَّحت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية بأنَّ برنامج سفراء الوعى يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب؛ ليصبحوا قيادات توعوية تكون قادرة على نشر الوعى فى المجالات التنموية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الإعلامية والسياحية، البيئية، الزراعية، الصحية، الرياضية مشيرة إلى أن البرنامج يراعى فيه التنوع الثقافى والمكانى بين المشاركين فى البرنامج من أجل الوصول لكافة فئات المجتمع المصري؛ لتحقيق الولاء والانتماء للوطن والتصدى للدعاوى المغرضة والهدَّامة لصورة الدولة المصرية.

ويهدف البرنامج إلى بناء وتنمية المجتمع والأسرة وخاصةً المواطن وخلق وعى وتأهيل كوادر للمشاركة السياسية البنَّاءة فى كافة مناحى الحياة والمعترك السياسى بالإضافة إلى المشاركة فى العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها حياة كريمة وتطوير الريفِ المصرى.

و قد أكَّد محافظ الإسماعيلية على أن الدولة تولِّى اهتمامًا بالغًا بالشباب والاستعانة بهم وتنمية مهاراتهم الحياتية فإنهم حُماة الوطن وبناة المستقبل وقادة الغد، مشيرًا أن البرنامج يعمل على زيادة الوعى فى كافة ربوع مصر وتأهيل المشاركين؛ للعمل داخل قُرى حياة كريمة.