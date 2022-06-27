بيسكوف: روسيا تراقب عن كثب ما يحدث فى قمة السبع

وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين، تعليقا على الأنباء حول نية الولايات المتحدة الأمريكية مد كييف بأنظمة دفاع صاروخي، "إن موسكو لم تتلق إخطارا بشأن نوايا واشنطن إمداد كييف بأنظمة دفاع صاروخي متوسطة ​​وبعيدة المدى".



من جانب آخر، أكد بيسكوف أن روسيا تحترم حق إقليمي لوجانسك ودونيتسك في تقرير مسألة مستقبلهما، قائلا: "لقد قلنا مرارا وتكرارا إن مستقبل كل من جمهورية لوجانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية والأقاليم الأخرى في أوكرانيا يجب أن يقرره سكان هذه الأراضي، فهذا حقهم وقرارهم السيادي، بالطبع، نحن نحترم هذا الحق".



وفيما يخص تهديدات مسؤولين أوكرانيين بشن هجمات إرهابية وتخريبية داخل الأراضي الروسية، قال بيسكوف: "إن السلطات الروسية عززت الإجراءات الأمنية داخل البلاد قدر الإمكان".



وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم ، أنه تم منع 43 من مواطني كندا من دخول الأراضي الروسية ردا على الإجراءات العدائية التي تتخذها السلطات الكندية بحق روسيا.



وذكرت الوزارة أنه استجابة للعقوبات الأخيرة التي فرضتها السلطات الكندية في مايو من هذا العام ضد الموظفين التنفيذيين للشركات الروسية وأفراد عائلاتهم، تم حظر الدخول إلى روسيا بشكل دائم لـ 43 مواطنا كنديا، بينهم مسؤولون فيدراليون وإقليميون من الحزب الليبرالي الحاكم والشخصيات العامة.



وأضافت أنه في حال استمرار السياسات الكندية فإن موسكو ستحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير مضادة ردا على الأعمال العدائية العلنية لأوتاوا.



وشملت القائمة على وجه الخصوص رئيسة الحزب الليبرالي الكندي سوزان كوان، ونائب وزير الموارد الطبيعية جون هانافورد، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء جيمس أرمبروستر وآخرين.



وفي سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن ممثل إقليم لوجانسك في روسيا روديون ميروشنيك، إطلاق سراح جميع الرهائن من "آزوت" في سيرفرودونيتسك.



وقال ميروشنيك - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - "تم تحرير منطقة آزوت الصناعية بالكامل من المسلحين الأوكرانيين، وبقي بعض السكان هناك، منهم من لا يريد مغادرة إقليم سيفيرودونيتسك، والأشخاص الذين قرروا البقاء هناك في الوقت الحالي، ويؤمن جنودنا لهم الطعام والماء والأدوية".



وأضاف أنه تم بالفعل إجلاء بعض الأشخاص من أراضي المنطقة الصناعية صباح اليوم الاثنين، وهناك ما يزيد قليلا عن 500 شخص قرروا مغادرة الملجأ في إقليم سيفيرودونيتسك بمصنع آزوت، وقد تم نقلهم بوسائل النقل، بشكل أساسي إلى ستارلوبسك.