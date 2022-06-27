بوتين يزور طاجيكستان في أول رحلة خارجية له بعد العملية الروسية في أوكرانيا

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة عمل إلى طاجيكستان غدا الثلاثاء لعقد محادثات مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمون، في أول رحلة خارجية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير الماضي.



وقال بيسكوف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الرئيس بوتين سيجري زيارة عمل غدا إلى طاجيكستان، حيث من المقرر أن يُعقد محادثات مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون".



وأوضح المتحدث عند سؤاله عن طبيعة المحادثات أن "الاجتماع بين الرئيسين سيكون فرديًا".. مُضيفًا أن الرئيس الروسي سيتوجه بعد هذه الزيارة إلى تركمانستان، حيث سيشارك في قمة بحر قزوين المقرر عقدها بعد غد الأربعاء.



يُذكر أن آخر زيارة لبوتين إلى تركمانستان كانت في عام 2019، حيث شارك في اجتماع رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، كما زار طاجيكستان في العام نفسه.



وكان من المفترض أيضًا أن يتوجه بوتين إلى العاصمة الطاجيكية دوشانبي في سبتمبر الماضي، عندما استضافت قمتي منظمتين دوليتين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، لكنه أُجبر على البقاء في روسيا لعزل نفسه بسبب اتصالاته بأشخاص مصابين بفيروس"كورونا".