بريطانيا وكندا تبحثان تعزيز التعاون في مجالي الأمن والفضاء الإلكتروني

أ ش أ

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الكندي جاستن ترودو اليوم الأحد سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما الأمن والفضاء الإلكتروني.



جاء ذلك في بيان صحفي نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي، تعليقا على اجتماع جونسون وترودو على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي بدأت قبل قليل في مدينة بافاريا الألمانية.



وفيما يتعلق بأوكرانيا، أكد جونسون أن أوكرانيا أصبحت على حافة الهاوية، وأن المجتمع الدولي عليه قلب ميزان الحرب لصالحها، ما يعني ضرورة الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالقدرات الدفاعية والتدريب والاستخبارات التي تحتاجها لصد التقدم الروسي بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى الاستعدادات لعقد قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، المعروف باسم (كوب 15)، التي ستستضيفها كندا في ديسمبر المقبل، مؤكدًا استعداد المملكة المتحدة لتقديم المساعدة اللازمة لضمان إنجاح المؤتمر.



وشدد الجانبان أخيرًا على ضرورة توجيه موارد الدول السبع الكبرى نحو مساعدة البلدان النامية على النمو بطريقة خضراء ومستدامة.