بريطانيا تعفى الكويتيين من التأشيرة ابتداء من عام 2023

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رحبت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بإعلان الحكومة البريطانية عن قرارها منح المواطنين الكويتيين تسهيلات كبيرة في الحصول على التصريح لدخول الأراضي البريطانية الذي يعطي الكويتيين ميزة التمتع بالنظام الإلكتروني للاعفاء من التأشيرة والذي سيبدأ العمل به في العام 2023.

وأوضحت السفارة -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الاثنين- أن هذا النظام يضمن حصول المواطنين على تصريح لدخول بريطانيا في وقت وجيز لقاصدي الزيارة لفترات قصيرة ولمرات متعددة عبر المنصة الإلكترونية التي سيتم تخصيصها من السلطات المعنية في بريطانيا لهذا الغرض.

وأكدت أن هذا القرار يعكس بشكل جلي المستوى المرموق لعلاقات التحالف والشراكة الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والممتدة جذورها إلى أكثر من 123 عاما شهدت محطات تاريخية عدة زاخرة بأمثلة تثبت عمق الصداقة العريقة بين قيادتي البلدين وشعبيهما.

وشددت على أن القرار البريطاني يعتبر ثمرة جهود مضنية ومتواصلة بذلتها وزارة الخارجية في دولة الكويت إلى جانب الجهات المعنية الأخرى والتي استمرت لسنوات عديدة في عملها من أجل تسهيل سفر المواطنين الكويتيين إلى المملكة المتحدة.

وأفادت بأن النظام الحالي لاستخراج التأشيرات لدخول المملكة المتحدة ما زال قائما وأنه يتوجب على المواطنين الكويتيين الحصول على تأشيرة مسبقة كما هو معمول به حاليا وحتى تطبيق هذه التسهيلات الجديدة المتعلقة بالنظام الإلكتروني للاعفاء من التأشيرة في العام 2023.

وأشارت السفارة إليها أنها ستواصل العمل مع الجهات البريطانية المعنية من أجل استكمال كافة التفاصيل والأمور المتعلقة بتطبيق هذا القرار وضمان دخوله حيز النفاذ في بداية العام المقبل.