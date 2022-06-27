بالأسماء.. تعرف على قائمة المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه في إطار دور وزارة الأوقاف المنوط بها بنشر العلم النافع وصحيح الدين ومحاربة الأفكار المتطرفة، وبمناسبة حلول فصل الصيف واستثمارا لأوقات الفراغ المتاح لدى الأطفال، فقد تقرر ارتفاع عدد المساجد المعتمدة للمشاركة في البرنامج الصيفي للطفل بمحافظة الأقصر تحت مسمى حق الطفل إلى عدد 202 مسجد على مستوى المحافظة.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج الصيفي للطفل عبارة عن مشاركة المساجد بفتح أبوابها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بعد صلاة الظهر وذلك لتحفيظ القرآن الكريم ودراسة تفسير جزء عم من القرآن الكريم من كتاب المنتخب في التفسير، وموسوعة رؤية للنشء وغيرها والآداب العامة وفقه السيرة النبوية قراءة جديدة ومطالعة مجلة الفردوس للطفل التي تصدرها وزارة الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المساجد هي في مدينة أرمنت مايلي:- (الرحمن العمارنة، العتيق، التيسير، محمد الصن، الرحمن الرشاوين، ال حجازي، الزلفي، الرحمن، آل البيت، الرحمن الرحيم، العجايبة، ابو بكر الصديق، الابراهيمي، الشيخ الشاذلي، ابو حليمة البحرى، الحسن البصري، الغرز، الرحمن ، العمري، الفضل، الأسد)، وفى مدينة الطود مايلي:- (أحمد العديسي ، نجع الوحدة ،العتيق الطراخين ، البر والتقوي، محمد عبدالهادي ،الشقيرات ،مكي حماد، ابوحروقة ، الخوالد ، ابوجوهر، السكة الحديد، الظاهري ، ابوعنان، احمد عبادي، الانوار المحمدية، السوالم ،اولاد حسن ،ام غرباب، آل البيت، الشيخ حساني ، القريشاب ،مكي اسماعيل، خالد بن الوليد، الامام علي ، آل يحي، الجراجوة، ابوبكر).

أما فى حاجر كومير فهى ما يلي:- (أبوبكر الصديق ،التوحيد، الحسنات، عباد الرحمن، خالد بن الوليد، الامام الحسين، الحاج طه، الرحمن)، وفى النمسا مايلي:- (الرحمن، النموذجي، الكلابية، الرحمن، الروازق، الشاذلية، الإدريسي، الكحلات، الحلة، الحاج نوبي، العبادية، السيدة زينب، العنانية، العتيق، البص، الحسوبي، الامام الحسين،عمر بن الخطاب، الساحة)، وفى أصفون مايلي:- (العتيق ، الشيخ ريان ، احباب الرحمن، ابوشحات، قرية توماس 3، القاضي كراع ، الخلفات، السلام، الرحمن، الهبات، بني هلال، الزهراء، ابوبكر الصديق، الهدى والنور، احباب الرحمن، اولاد سالم، مكي سالم، قريه ب).

وفى مدينة القرنة ما يلي:- (العلم والايمان، النور، آل البيت ، فاطمة الزهراء ، العمدة، عمر بن الخطاب ، مقام الشيخ الطيب، اللواء، الغابات، محمد ابراهيم، الرحمن – العبابدة، الحروبات، الهدى، العتيق، البر والتقوى، الرحمن – الرياينة، العكارمة، التقوى، السيول، عمرو بن العاص، ساحة الشيخ الطيب، ام هاشم، فاطمة الزهراء)، وفى بندر الأقصر مايلي:- (الشيخ مبارك، محمد حسين ، الرحمن، الاخوين، ابو عياد، الراضي، الايمان، الحاج طه، الساحة، الرحمة الغربي، خالد ابن الوليد، عبد لله بن مسعود، محسب، البر والتقوى، الوحشي، أبو الجود، سعد بن أبي وقاص، الرحمن البوستة، الامين، الزبير بن العزام، احمد ابراهيم، عمرو بن العاص، نور الايمان، السلام، القرافي، صلاح الدين، العتيق، السيد يوسف، النور).

أما فى مدينة إسنا ما يلي:- (الرحمن، الإمام علي، الدير العتيق، الانصار، الرحمن، الادريسي، السيد البدوي، العتيق ، المنشية ،الجوايدة، الجهينات، خالد بن الوليد، الرحمن، السلام ، العتيق / الحميدات، العتيق/ القضا، الرحمن ، الشهيد عبد المولى، التقوي، الزهراء، الشيخ رزق ، الحاجة بخيتة، الرحمن غزلي، السيدة زينب، التقوي، الامام الحسين، عزيز الصحابى، الصاوى)، وفى مدينة الزينية مايلي:- (الحسن، ابو طربوش، الشيخ عبيد ، آل البيت بالمدامود، نجع عبدالقادر، الادريسى، ابودياب، الاسراء، الرحمن، جادالكريم، الرحمن ـ عرنوط، الرحمن ـ نجع ابوشقير، الشيخ بدوى، الشيخ مدنى، القضاة)، وفى مدينة البياضية مايلي:- (الحاج جابر، جبال النور، الدح، الرحمة نجع عبدالعزيز، الشيخ البغدادى، عبدالله مصطفى زكى عطا، عرفات عبد الراضي عبداللاهي، على محمود طه يونس، فتحي حامد الطيب جاد المولى، محمد صالح يونس محمد، محمد محمود أحمد إبراهيم).



















