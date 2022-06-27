بالأسماء.. إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب، صباح اليوم، الاثنين، 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسوان الزراعى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسوان الزراعى بالقرب من منطقة الأعقاب شمال مدينة أسوان، ووجه بالدفع بعدد 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وتبين، أن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، وهم: "مازن إبراهيم سيد 19 سنة، وعبدالرحمن ماهر حسن 17 سنة، وإسلام عادل محمد 20 سنة، يحيى زكريا محيى الدين 19 سنة، وأحمد يحيى محمد 18 سنة، علاء الدين حسن محمد 20 سنة، ومحمد حسن حسين 22 سنة، وعبدالرحمن سيد بدوى 20 سنة، وأحمد النميرى شريف 18 سنة، بسام عباس شريف 20 سنة، شهاب الدين صبحى 20 سنة، وعبدالرحمن صباح الدين عبدالله 19 سنة، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وجروح وكسور، وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة.