اليوم السابع
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انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة كفر شكر 5 ساعات الأربعاء لربط خط الطرد

الإثنين، 27 يونيو 2022 04:37 م
انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة كفر شكر 5 ساعات الأربعاء لربط خط الطرد قطع مياه
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، انقطاع المياه عن مركز ومدينة كفر شكر، الأربعاء المقبل الموافق 29 / 6 / 2022، لمدة 5 ساعات، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا.
 
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن انقطاع المياه لربط خط طرد بولي إيثيلين قطر 560 مم لمحطة رفع صرف صحي تصفا الرئيسية لأعمال محور شرق الرياح التوفيقى بكفر شكر.
 
وتابعت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع وفى حال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن 125 & 01200288880.
 
 
 
 
 



 

 


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